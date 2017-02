Umweltsünder, die ihren Unrat achtlos am Wegesrand wegwerfen, hat es schon immer in großer Zahl gegeben. Das zeigen nicht zuletzt die unglaublichen Berge an Müll, die jedes Jahr bei den Flurreinigungsaktionen in den Gemeinden aufgesammelt und letztendlich doch noch fachgerecht entsorgt werden.

Zuletzt hat man jedoch den Eindruck, dass die Zahl derer steigt, die es auch bei Müll in größeren Mengen nicht der Mühe wert finden, den Weg zum Müllsammelzentrum anzutreten. Nicht selten sieht man am Straßenrand ganze Säcke voller Restmüll, die offensichtlich einfach aus dem fahrenden Auto geworfen wurden.

Nun haben sich zwei Hainburger für ihre Müllentsorgung im großen Stil unter anderem den Schlossberg ausgesucht. Die beiden wurden recht bald erwischt und müssen mit einer Anzeige rechnen. Leider ist es selten der Fall, dass die Übeltäter wie hier zur Rechenschaft gezogen werden können. Wenn, dann sollten die Strafen aber auch entsprechend saftig ausfallen. Denn Kavaliersdelikt ist diese Art der Umweltverschmutzung definitiv keiner mehr.