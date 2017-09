Die kleinen Bankfilialen werden schon seit geraumer Zeit sukzessive weniger. Sowohl Raiffeisenbank als auch Sparkasse haben ihre Kleinst-Filialen bereits zugemacht. Angesichts der wirtschaftlichen Entwicklungen und des geänderten Kunden-Verhaltens ist das bis zu einem gewissen Grad freilich nachvollziehbar. Wie oft besucht man denn tatsächlich noch physisch eine Bank? Bankgeschäfte werden nun einmal zunehmend online abgewickelt.

Gar nicht so klein sind hingegen die drei Filialen der Bank Austria in Bruck, Neusiedl und Gols, die nun zu einem großen „Beratungszentrum“ zusammengelegt werden. Bankstellen im Stadtkern weichen hier einer neuen Filiale im Einkaufszentrum am Neusiedler Stadtrand. So nachvollziehbar die Argumente dafür auch sind, eine Gruppe bleibt dabei gleich doppelt auf der Strecke: Ältere Menschen, die nicht auf Online-Banking umsteigen können oder wollen, müssen zunehmend weite Wege in Kauf nehmen. Wenn Banken nun auch noch in Einkaufszentren an der Peripherie übersiedeln, sind sie ohne Auto so gut wie gar nicht mehr erreichbar.