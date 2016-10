Schon zum 13. Mal richtete der Scharndorfer Sautrogrennclub das Sautrogrennen auf dem Löschteich aus, der sich mitten im Ort befindet. Der kleine Ort Scharndorf zählt knapp über 400 Einwohner. An diesem einen Nachmittag im Jahr wird diese Zahl vervielfacht. Alles versammelt sich um den Löschteich, um bei der großen Gaudi dabei zu sein.

Am Ende des Tages schaute dabei heuer der Rekordbetrag von sage und schreibe 30.063 Euro heraus, der als Spende an die St. Anna Kinderkrebsforschung ging. Die Spendenrekorde werden seit 13 Jahren immer wieder übertroffen – und immer ist das Staunen groß, dass innerhalb weniger Stunden derartige Einnahmen möglich sind.

Was man dabei nicht außer Acht lassen darf, ist, dass eine ganze Crew von Veranstaltern unzählige Stunden im Vorfeld investiert, um ein dermaßen erfolgreiches Benefiz-Event auf die Beine zu stellen. Unermüdlich und mit viel Spaß an der Sache. Das zeigt, was alles möglich ist, wenn sich engagierte Leute mit Herz einer Sache verschreiben und ihre Freizeit für den guten Zweck „opfern“.