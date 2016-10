Ist das schon die Vorentscheidung um die Winterkrone in der 2. Klasse Ost? Der Tabellenführer aus Haslau blieb bis dato in acht Partien ohne Punkteverlust. Und jetzt muss die Kristaloczy-Elf in Götzendorf beim schärfsten Verfolger antreten.

Mit einem Triumph hätten die Haslauer in jedem Fall acht Punkte Vorsprung auf die Oranjezz. Und zumindest sieben auf den SC Sarasdorf, der mit einem Sieg gegen Stixneusiedl an Götzendorf vorbeiziehen würde. Es ist also ein Schlüsselspiel um die Hinrunde.

Die Oranjezz sind für ihren unbändigen Siegeswillen, überhaupt auf der eigenen Sportanlage, bekannt. Die Haslauer werden alle Trümpfe ausspielen müssen, um diese Hürde zu überwinden.

Auf Unentschieden zu spielen, kann gegen die Baumann-Elf in die Hose gehen. Zu ausgefuchst sind die Konterläufe. Zu gefährlich sind die Schüsse von Strafraumkobra Roland Namquita.

Die Fans erwartet ein Spiel auf Messers Schneide. Und keine Frage: Mit einem Dreipunkter würden die Oranjezz ein neues Kapitel in der noch jungen Klubgeschichte aufschlagen.

Dann wären sie einen Punkt hinter dem Leader und durch den Sieg gegen Goliath endgültig im Kreis der Titelfavoriten angelangt.