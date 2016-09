Dass FPÖ und Grüne sich nicht riechen können, ist politischer Alltag. Auf beinahe jeder Ebene ist man, zumindest thematisch, spinnefeind. Doch was sich derzeit in Schwechat abspielt, entbehrt jedem Verständnis.

Die beiden Lager werden naturgemäß, schon aus ideologischer Sicht, nur schwer Freunde. Das muss ja aber nicht sein, sofern der Umgangston passt. In der Braustadt passt er jedenfalls nicht.

So bezeichnete Grünen-Fraktionschef Peter Pinka die FP-Stadträtin Andrea Kaiser bei der Gemeinderatsitzung als „dumm“ – oder zumindest ihre Aussagen. Eine Wortwahl, die zwar harmlos klingt und dennoch unpassender nicht sein kann. Denn sie ist respektlos. Und gerade in Sphären der Entscheidungsgewalt, sollte Respekt oberste Priorität haben.

Doch „Drüberstehen“ liegt auch der FPÖ nicht. Als unmittelbarer Konter wurde Pinka bezichtigt, alkoholisiert der Sitzung beigewohnt zu haben. Respekt: Fehlanzeige.

Wenn derartige Scharmützeln der einzige Grund für die politische Arbeit sind, na dann „Gute Nacht, Schwechat“.