Mit dem Abgang der Hartlauer-Filiale aus der Brucker Kirchengasse in die Peripherie ist die Diskussion um die Belebung der Innenstadt wieder aufgekeimt.

Die ÖVP bringt einmal mehr ihre Idee von der „Familienzone“ ins Spiel und sieht die SPÖ in der Pflicht. Dort hingegen will man den Fokus auf das gesamte Stadtgebiet legen und sieht sich dabei als durchaus erfolgreich.

Ob die Lösung nun in einem Schwerpunkt auf dem Thema „Familie“ liegt oder nicht, mit gegenseitigen Schuldzuweisungen wird man das Problem der Innenstadt nicht lösen. Ebenso wenig erfolgversprechend ist das Festhalten an alten Mustern wie der alleinigen Ausrichtung auf Handelsbetriebe.

Jedenfalls muss man sich von der Vorstellung einer Kirchengasse, in der sich ein Geschäft ans andere reiht, wohl langfristig verabschieden. Die Zeiten, in denen die Geschäftsflächen vorwiegend für den Handel attraktiv waren, sind vorbei. Eine Belebung der Kirchengasse kann wohl nur mit einem Mix an Angeboten funktionieren – Angebote, die nicht allein auf die Frequenz angewiesen sind.