Beim Herbst-Finale in der 1. Klasse Ost gingen noch einmal die Wogen hoch. Der FK Hainburg verlor bei Aufsteiger Göttlesbrunn mit 1:2. Die Schneider-Elf lag mit 1:0 vorne und kassierte erst im Finish ein Tor aus einem strittigen Elfmeter. In der Nachspielzeit folgte dann das k.o. in Form des 1:2-Treffers. Die Nerven lagen nach der Niederlage klarerweise blank.

Mit dieser Pleite schloss sich der Kreis: Hainburg verlor die erste Partie der Herbstsaison und die letzte. Dazwischen schrieben die Donaustädter 13 Spiele in Folge an, zwölf davon wurden gewonnen. Eine unfassbare Serie, in der die Hainburger klar signalisierten: Endlich sind sie wieder reif für den Aufstieg und für die Gebietsliga. Der Traditionsklub möchte wieder in höhere Gefilde vordringen und der Erfolgslauf hat gezeigt: Mit dieser Mannschaft ist das absolut möglich.

Dennoch: Das 1:2 in Göttles traf den Herbstmeister mitten ins Herz. Die verlorenen Punkte sind es, die der Schneider-Elf Schmerzen bereiten. Genau diese Zähler können in der Endabrechnung fehlen. Vor allem weil die Konkurrenz sehr stark ist: Leopoldsdorf befindet sich in Schlagdistanz. Himberg und Sommerein folgen als weitere Jäger dahinter. Das Frühjahr wird kein Selbstläufer und das weiß man beim FK genau.