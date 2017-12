Noch ist es ein weiter Weg für die Truppe von Coach Kurt Baumann und dem Sensations-Winterkönig der 2. Klasse Ost. Aber trotzdem dürfen die Götzendorfer Fans träumen.

Sie haben natürlich nicht vergessen, dass vor einigen Jahren in ihrer Gemeinde noch Landesliga-Fußball geboten wurde. Legendäre Cup-Fights gegen St. Pölten und Ried inklusive. Der ASC Götzendorf war ein Flaggschiff des heimischen Fußballs, ehe der finanzielle Supergau der Erfolgsstory ein Ende bereitete.

Ein Neuanfang war die Folge: Mit den Götzendorf Oranjezz als neue Chance, die sich von der Hobbyliga in die 2. Klasse Ost wagten. Ein beachtlicher Schritt, der Zeit und Nerven gekostet hat. Mit Baumann an der Spitze wurde aber der richtige Wegbegleiter gefunden. Ein erfahrener Mann, der sich in seiner Laufbahn von Erfolg zu Erfolg hantelte. Und jetzt vor einer neuerlichen Krönung steht.

Für die Götzendorfer wäre der Meistertitel eine Genugtuung. Von alten Landesliga-Tagen wäre man dann zwar noch immer weit entfernt. Dennoch hätte die Erfolgsstory Vorbildcharakter und käme einem Weckruf für alle anderen Vereine gleich. Denn mit einer einheimischen Mannschaft zum Nulltarif Meister zu werden, das schaffen heutzutage die wenigsten Klubs.