Die Abgangsliste beim ASK Marienthal lässt die Fans erst einmal schlucken. Kapitän Moritz Schwartz sagt Ade. Zudem verlassen Ilkay Zorlu und Christian Schweigler den Verein. Und nicht zu vergessen: Christoph Knaller, der Sensationstransfer in der Winterpause der Vorsaison, bricht seine Zelte ab und geht fortan in Bad Vöslau auf Torejagd.

Klarerweise hinterlassen die Kicker ein großes Loch, das erst einmal gefüllt werden muss. Einen Torjäger wie Knaller werden die Marienthaler nur schwer an Land ziehen. Der Bomber hat für den Traditionsklub in einem Jahr 25 Treffer erzielt. Auch wenn viele davon aus Elfmetern resultierten: Diese Quote muss ihm erst einmal einer nachmachen.

Verständlicherweise fragen sich jetzt wohl die Fans des Vize-Herbstmeisters: War‘s das mit dem Titeltraum? Die Sorgen sind berechtigt. Die Schwierigkeit wird wohl nicht nur die sein, neue Kicker zum ASK Marienthal zu lotsen. Vielmehr muss Coach Norbert Barisits in der Vorbereitung dafür sorgen, dass sich das neue Material auch rasch genug an die neue Wirkungsstätte gewöhnt. Für ein Team, das im Titelrennen steht und von der ersten Minute der Hinrunde voll da sein sollte, ist das freilich nicht die beste Voraussetzung.