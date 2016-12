Es ist immer wieder beachtlich, welche Platzierungen der SC Mannswörth erreicht. Rang zwei in der Wintertabelle der Wiener Stadtliga ist eine kleine Sensation. Zumal die Mannswörther im Sommer kräftig am Kader basteln mussten.

Coach Senad Mujakic und sein Team haben es aber geschafft, in Rekordzeit ein stabiles System und ein williges Gefüge aufzustellen. Getrost lässt sich sagen: Mannswörth hat das Maximum herausgeholt. Denn Tabellenführer FC Karabakh spielt in einer anderen Liga, steht zurecht auf Platz eins und wird sich nicht mehr überholen lassen.

Wichtig wird es nun sein, den Elan aus der Hinrunde über den Winter zu bringen. Können die Mannswörther die Euphorie konservieren und bleibt das Team vom Verletzungsteufel verschont, ist eine Wiederholung des Husarenritts möglich.

Freilich birgt die aktuelle Situation aber auch die Gefahr, dass das Frühjahr auf die leichte Schulter genommen wird. Denn der Druck auf die Mannschaft wird gering sein: Ein Gipfelsturm ist unwahrscheinlich, ein Absturz in gefährliche Tabellenregionen ebenso. Mujakic muss also seine Kicker aufs Neue motivieren, um in der Rückrunde die Leistungen zu bestätigen.