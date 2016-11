In der Schwechater Innenstadt ist Parkraum ein seltenes Gut. Besonders im Bereich rund um das Rathaus sind so gut wie keine öffentlichen Parkplätze vorhanden – außer in der unmittelbar darunterliegenden Citygarage.

Wie viele Städte hat aber offenbar auch Schwechat dennoch das Problem, dass es nur schwer gelingt, den Autofahrern das Parken in der Garage schmackhaft zu machen. Dabei ist die Scheu vor den Parkgaragen nur schwer erklärbar, denn gerade im Fall der Rathausgarage in Schwechat ist der Garagenplatz eine bequeme Alternative zur lästigen Parkplatz-Sucherei.

Und für jene, die in der unmittelbaren Umgebung der Garage arbeiten, sollten gerade die Dauerparkplätze attraktiv sein. Bei denen will die Stadt nun den Hebel ansetzen. Die rot-grüne Stadtregierung will die bislang unübersichtliche Tariflandschaft zum einen vereinfachen und zum anderen die Tarife deutlich senken. Was bisher womöglich abschreckte, sollte damit also aus dem Weg geräumt sein. Mehr kann man von einem Garagen-Betreiber nicht verlangen.