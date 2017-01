Mit der gestohlenen Bankomatkarte behob der Mann am 4. und 5. Dezember 2016 bei Banken in Wien mehrmals Geld, wodurch eine Schaden in vierstelliger Euro-Höhe entstand.

Die Polizei sucht nun anhand der Fotos unten und oben nach dem Täter, sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Leopoldsdorf, Telefonnummer 059133-3229, erbeten.