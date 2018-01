Mit der Adventlesung der Hainburger Autorenrunde unter der Leitung von Erwin Matl wurde der intensive Jahres-Reigen der Haydn-Bibliothek mit über 70 Veranstaltungen abgeschlossen.

Unter dem Motto der „fünfjährigen Freundschaft zu slowakischen Autorinnen“ waren auch Schriftsteller aus der Slowakei in die Mittelalterstadt gekommen, darunter der Präsident des slowakischen PEN-Clubs, Milan Richter, dessen Werke in 25 Sprachen übersetzt worden sind. Er litt, wie viele seiner schreibenden Landsleute, jahrelang unter einem Publikationsverbot. In Hainburg gab er einige Kostproben aus seinem Schaffen, seine Lebenserfahrungen unter der kommunistischen Diktatur fließen in seine Gedichte ein.

Ihren ersten Auftritt in der Haydn-Bibliothek absolvierte die ehemalige Fernsehdramaturgin und Drehbuchautorin des slowakischen Fernsehens, Helena Opitz-Sokolová. Sie brachte Gedichte mit, in denen es um Beziehungen geht. Mária Bátorová und Etela Farkasová hingegen sind jene slowakischen Autorinnen, die in Hainburg seit fünf Jahren zahlreiche Auftritte und gemeinsame Projekte mit der Autorenrunde hatten. Bátorová lieferte einen Vorgeschmack auf ihren neu übersetzten Roman „Die Mitte“. Etela Farkasová las Haiku-Texte, umrahmt durch die Klarinette von Martina Landman. Sie sorgte gemeinsam mit Stefanie Kugler, Querflöte, und Patrick Wissmann, Posaune, für eine schwungvolle musikalische Umrahmung.

Ein emotionaler Moment war die Mitwirkung des Doyens der Hainburger Autorenrunde, Anton Jakob-Käferle, der seinen adventlichen Evergreen „Weihnachten im Krieg“ vortrug.