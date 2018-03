In der Vorwoche traute wohl so mancher in Bruck seinen Augen nicht, als er seine E-Mails durchsah. Im Posteingang von zahlreichen Gemeindevertretern, Gemeindebediensteten, Mitarbeitern der Pfarre, der NÖN und anderen Adressaten befand sich eine Mail, in der nicht nur unverhohlen gegen Moslems und Juden gehetzt wurde, sondern auch namentlich gegen die Bruckerin Helga Longin.

Helga Longin engagiert sich seit zehn Jahren in der Flüchtlingshilfe. | Müller

Longin, die sich ehrenamtlich und mit großem Engagement im Verein „Unser Bruck hilft“ für Asylwerber einsetzt, wird in der Mail persönlich angegriffen. Unter anderem bezeichnet sie der Verfasser als „skrupellose, heuchlerische Sippenhaft-Politik betreibende Christen-Henkerin & Massenmörderin und Handlangerin des Linken-Terrorregime (sic!)“. Begleitet wird all dies von Auszügen aus diversen Internetseiten, die großteils ebenfalls gegen Volksgruppen und Religionsgemeinschaften hetzen. An Longin selbst wurde die Nachricht allerdings nicht gesendet.

Absender und Mail-Adresse lauten auf Franz Lederer, ein Name, der sich bei einer ersten Überprüfung allerdings als falsch herausgestellt hat. „Das muss ein bedauernswerter Mensch sein. Er mag keine Moslems, keine Juden und Christ kann er mit dieser Haltung sowieso keiner sein“, zeigt sich Helga Longin relativ gelassen. Sie habe sich allerdings mit einer Anwältin beraten.

Verfassungsschutz übernimmt Ermittlungen

„Wenn der Absender ausgeforscht wird, werde ich zivilrechtlich wegen Beleidigung und übler Nachrede gegen ihn vorgehen“, kündigt Longin an. Sie wolle sich keineswegs selbst bereichern, aber „ich hätte schon gern, dass er etwas spenden muss“, so Longin, die diesbezüglich freilich auch bei der Polizei war, wo man die Mail bereits kannte. Den direkten Weg zur Polizei fand die Mail nämlich durch SP-Stadtrat Christian Schenzel, der ebenfalls als Adressat angeführt war und sich von der Mail entsetzt zeigte. Er erstattete umgehend Anzeige.

Ähnlich schockiert zeigte sich auch VP-Stadtrat Ronald Altmann: „Es jagt mir kalte Schauer über den Rücken, wenn ich diese Zeilen lese. Was für eine unglaublich verabscheuungswürdige Gesinnung. Das muss unbedingt zur Anzeige gebracht und der Täter ausgeforscht werden. Das ist Verhetzung und teilweise Wiederbetätigung.“

Und auch Grüne-Sprecher Roman Kral, der mit Longin im Verein tätig ist, meldete sich dazu zu Wort: „Ich bin stolz, mit Helga auf der Seite der Menschlichkeit zu stehen.“ Aus politischer Sicht sei die Mail „aufs Schärfste zu verurteilen und auch feig, weil sich der Absender hinter der Anonymität versteckt“, lädt Kral den Verfasser zum Vier-Augen-Gespräch.

Bei der Brucker Polizei hat man den Akt an das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) weitergeleitet. „Das LVT ermittelt, wie ernst die Sache tatsächlich ist. Wenn ein strafrechtlicher Tatbestand erkennbar ist, wird der Verfasser angezeigt“, erklärt Pressesprecher Johann Baumschlager die Vorgangsweise. Wie die Chancen stehen, dass der Täter ausgeforscht werden kann, kann Baumschlager nur statistisch beantworten: „In bis zu 38 Prozent der Fälle können wir die Identität klären, also durch entsprechende Ermittlungen auf den Verfasser schließen.“