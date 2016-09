Seit Jahren kämpft die Stadt mit Verunreinigungen und Vandalenakten bei den Freizeitanlagen. Vor allem der Stadtpark ist immer wieder Schauplatz von Vandalismus. Die Holz-Sitzgruppe muss regelmäßig saniert werden. Aber auch Glasflaschen werden im Park zerstört.

Die Scherben stellen vor allem für spielende Kinder eine Gefahr dar. Besonders ärgert sich SP-Bürgermeister Gerhard David aber über Mopedfahrer, die den Stadtpark als Straße benützen. „Mopeds fahren im Stadtpark herum, aber nicht nur abends. Ein Anrainer hat sogar an einem Sonntag zu Mittag einen Mopedfahrer im Stadtpark gesehen“, so David.

Videoüberwachung in Planung

Um weitere Vandalenakte zu verhindern, ist die Benützung des Stadtparks nur noch bis 20 Uhr gestattet. Auch eine Videoüberwachung wird angedacht. Die Vandalen sind aber nicht nur im Stadtpark aktiv, sondern auch am Fun-Court. Bretter werden mutwillig herausgerissen, der Müll achtlos auf den Boden geworfen und genauso wie der Stadtpark wird der Fun-Court als Straße benützt.

Auch hier ist eine Videoüberwachung in Planung. „Wir sind es leid, andauernd die Kosten für Reinigung und Vandalenakte zu übernehmen“, betont David. Zudem wurden Fun-Court, Skater- und Fußballplatz wieder auf Vordermann gebracht. „Damit haben die Jugendlichen wieder Möglichkeiten, durch sportliche Aktivitäten in der Freizeit Schulstress abzubauen“, so David.