In einem Windschutzgürtel an der B9 am westlichen Ortsrand von Maria Ellend entdeckten Gemeindearbeiter an die achtzig Plastiksäcke gefüllt mit alter Blumenerde.

Jede Umweltverschmutzung wird grundsätzlich zur Anzeige gebracht, in diesem Fall war der Inhalt mancher Säcke jedoch von zusätzlicher Brisanz.

Beim Entsorgen der Säcke stellte sich dann heraus, dass einige davon zusätzlich Reste von Cannabispflanzen enthielten. Offenbar hat hier ein Unbekannter seine illegale Hanfzucht entsorgt, was zumindest in diesem Fall erklärt, warum er die Säcke nicht einfach ins nächste Sammelzentrum geführt hat.

