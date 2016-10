Bis August 2010 gab es im heutigen Terminal 2 eine vollwertige (wenn auch schwer zu findende) Postfiliale, rund ein Jahr später erklärte sich ein Handyshop-Betreiber bereit, als Postpartner zu fungieren. In den vergangenen zwei Jahren gab es jedoch gar kein Post-Angebot mehr am Flughafen. Seit Ende August, sprich exakt sechs Jahre nach der Schließung der Postfiliale, ist die Post nun zurück am Airport.

Eine Umfrage hat – nicht überraschend – deutlich gemacht, dass wir hier ein Post-Service brauchen.“

Flughafen-Vorstand Günther Ofner

Dieses Mal ist jedoch die Flughafen Wien AG selbst der Postpartner. „Wir haben eine schlechte Filiale gegen einen guten Postpartner getauscht“, zeigte sich Post-Generaldirektor Georg Pölzl bei der offiziellen Eröffnung vergangene Woche zufrieden.

