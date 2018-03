Lkw-Fahrer bei Auffahrunfall auf A4 schwer verletzt .

Drei Lkw sind am Mittwochvormittag nach ÖAMTC-Angaben in einen Auffahrunfall auf der Ostautobahn (A4) in Niederösterreich verwickelt gewesen. Ein Chauffeur wurde von "Christophorus 9" ins AKH Wien geflogen.