Dramatische Augenblicke erlebte eine Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in Petronell-Carnuntum in der Nacht des 23. Jänner. Wie die Feuerwehr Petronell-Carnuntum berichtet, war in der Wohnung der Frau aus noch ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Aufmerksame Nachbarn konnten die Frau, welche auf den Balkon flüchtete, vor den Flammen in Sicherheit bringen. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von Sanitätern des Roten Kreuzes versorgt und ins Spital gebracht.

Die Feuerwehren Petronell-Carnuntum, Bad Deutsch-Altenburg und Wildungsmauer waren gegen 1.26 Uhr durch die Landeswarnzentrale Tulln alarmiert worden. Unter schwerem Atemschutz wurde der Brand in der Wohnung bekämpft und konnte, mit Hilfe von Wärmebildkameras, rasch unter Kontrolle gebracht werden. Wegen des starken Rauchs mussten alle Hausbewohner ins Freie gebracht werden, bevor die Feuerwehr mit Druckbelüftung das Gebäude wieder begehbar machen konnte.

Da sich im Keller des Wohnhauses ein Stromverteiler der EVN befindet, wurde auch der Bereitschaftsdienst der EVN alarmiert. Nachdem alle Nachlöscharbeiten abgeschlossen waren und das Mehrparteienhaus rauchfrei war, konnten die Hausbewohner zurück in ihre Wohnungen. Die Feuerwehren Petronell-Carnuntum, Bad Deutsch-Altenburg und Wildungsmauer standen mit acht Fahrzeugen und rund 40 Mitgliedern, das Rote Kreuz Hainburg/Donau mit vier Fahrzeugen und zehn Mitgliedern, die Polizei sowie ein Mitarbeiter der EVN im Einsatz. Auch der Bürgermeister wurde alarmiert, um sich persönlich ein Bild des Einsatzes zu machen.