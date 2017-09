Säcke mit Restmüll, Altöl-Kanister, Grünschnitt oder Bauschutt – all diese Müllbestandteile würde man wohl auf einem Altstoffsammelzentrum erwarten. Doch tatsächlich wurden sämtliche Stoffe auf oder neben S1 und A4 gefunden. Ein mittlerweile wesentlicher Tätigkeitsbereich für die Autobahnmeisterei Schwechat/Parndorf ist die Müllentsorgung.

Müll ist ein markantes Thema bei der Asfinag, die Disziplin der Autofahrer ist nicht besser geworden.“ Dietmar Edel, Leiter der Autobahnmeisterei Schwechat/Parndorf

Pro Monat müssen alleine von den Rastplätzen Fischamend und Maria Ellend, sowie aus dem Straßengraben mehr als 3,5 Tonnen Müll entfernt werden.

Wo der meiste Müll weggeworfen wird und welche Skurrilitäten die Autobahnmeisterei in dem Bereich erlebt, das lest ihr in der Printausgabe der Brucker NÖN oder im E-Paper.