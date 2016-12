Um die Jugend für die Idee des Umweltschutzes zu begeistern, arbeitet der Nationalpark Donau-Auen mit den Schulen der Region zusammen. Gemeinsam mit den Lehrern werden von Nationalpark-Rangern teils fächerübergreifend Programm-Bausteine zu den Donau-Auen erstellt. Das Ziel aller Projekte ist es, die Schüler mit „ihrem“ Nationalpark vor der Haustüre vertraut zu machen. Diese wichtige Arbeit wird 2017 fortgesetzt.

Die Partnerschulen des Nationalparks im Überblick: Im Jahr 2009 startete der Nationalpark mit der NMS Hainburg eine Kooperation. Diese wird seit 2014 mit Unterstützung der Sparkasse Hainburg Privatstiftung und der Gemeinde fortgeführt. Vielfältige Aspekte von Flora, Fauna und Lebensräumen wurden schon aufbereitet. Daneben sind die Schüler auch selbst im Umweltschutz aktiv, etwa bei der Seeadler-Winterzählung oder bei verschiedenen Müllsammelaktionen am Donau-Ufer. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Verknüpfung von Natur und Kunst im Unterricht. Dabei wird nicht nur Wissen vermittelt, sondern gleich in die Praxis umgesetzt. So zeigten heuer anlässlich des Jubiläums „20 Jahre Nationalpark Donau-Auen“ Schülerinnen und Schüler der NMS Hainburg auf dem Hainburger Schlossberg Kunstobjekte, die aus Naturmaterialien wie Schwemmholz aus der Donau-Au gefertigt waren (siehe Bild).

Eine Kooperation mit dem BG/BRG Schwechat gibt es im Rahmen einer Zusammenarbeit mit „Ja! Natürlich“. Der Nationalpark Donau-Auen stellt mit den Schwechater Schülern die Erforschung des Auwaldes in den Mittelpunkt. Zuletzt wurde die Kooperation erweitert, so wurden die Nationalpark-Programme etwa in das Wahlpflichtfach der Oberstufe integriert. Mit der Unterstufe wurde die Au zu unterschiedlichen Jahreszeiten untersucht.

Kooperationen bestehen weiters mit dem Gymnasium in Groß-Enzersdorf und der NMS Ort/Donau.