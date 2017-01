Dass immer noch viele Menschen Fans von Feuerwerken sind, hat der Silvester-Abend im Bezirk einmal mehr eindrucksvoll bewiesen. In allen Orten wurde der Himmel durch bunte Silvester-Raketen hell erleuchtet und es wurden unzählige Knallkörper abgefeuert. Ebenfalls deutlich wurde aber auch, dass die Silvester-Raketen nicht nur schön anzusehen sind, sondern auch ganz erheblichen Schaden anrichten können. Den Anfang machte da schon ein Silvester-Kracher um die Mittagszeit in Leopoldsdorf. Dort wurde die Fassade eines Einfamilienhauses schwer beschädigt.

Gegen 20 Uhr geriet im Gemeindegebiet von Bad Deutsch Altenburg eine Thujenhecke wahrscheinlich durch einen pyrotechnischen Gegenstand in Brand. Dieser musste von der Feuerwehr gelöscht werden.

Im Nachbarort, nämlich in Petronell-Carnuntum, ging zwei Stunden später eine Glasscheibe durch eine Silvester-Rakete zu Bruch. Kurze Zeit später wurde im Gemeindegebiet von Himberg ein Mistkübel durch einen Feuerwerkskörper in Brand gesetzt. Die Feuerwehr musste ausrücken, um den Brand zu löschen. Den Schlusspunkt setzte gegen 1.20 Uhr ein Feuerwerkskörper in Pellendorf, wo eine Thujenhecke in Flammen aufging. Darüber hinaus wurden in der Nacht auf den 1. Jänner in Schwechat zwei Pkw durch pyrotechnische Gegenstände beschädigt.