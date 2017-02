In Fischamend, Enzersdorf, Kleinneusiedl, Schwadorf und Götzendorf war das Aufatmen groß, als Landeshauptmann Erwin Pröll (VP) im Februar 2016 den Startschuss für die neue B60 gab. Davor war eine Umsetzung am Aus des Bahnprojekts „Spange Götzendorf“ gescheitert, die an das Umfahrungsvorhaben gekoppelt war.

Im Laufe des vergangenen Jahres fanden in Bezug auf die Verlegung der B60 aus den Ortschaften einige Gespräche zwischen dem Land und den kommunalen Vertretern statt. Derzeit befindet man sich im „Vorprojekt“ – sprich am Beginn der Planungen. Bis Ende des Jahres gehe man davon aus, dass eine fixe Trasse feststehe.

