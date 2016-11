Noch bis Ende der Woche läuft die Begutachtungsfrist für das Verwaltungsreformgesetz des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW). Diese Verordnung soll 18 bestehende Gesetze abändern und sechs gänzlich aufheben. Doch nun regt sich Widerstand gegen den geplanten Erlass des Ministeriums.

So schrillten bei Wolfram Schachinger, Anwalt der Marktgemeinde Enzersdorf, die Alarmglocken. Denn im Zuge des Verwaltungsreformgesetzes soll auch das Gesetz für Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) abgeändert werden. Da sich die Gemeinde derzeit mit Händen und Füßen gegen die UVP-Genehmigung des Deponieprojekts „Kalter Berg“ der Enzersdorfer Abfallverwertungsgesellschaft (EAVG) wehrt, wurde der Rechtsbeistand auf die neue Verordnung aufmerksam.

Ziel ist es, Verwaltungsabläufe zu vereinfachen – bei natürlich gleichbleibenden Standards.“

Magdalena Rauscher-Weber, Sprecherin des BMLFUW

Und er sieht darin eine massive Verschlechterung für alle österreichischen Kommunen. So werde die Parteienstellung für Standort- und Nachbargemeinden „komplett ausgehöhlt“. Der Anwalt spricht gar von einer „Kastration der Gemeinden“.

Besonders bitter für Enzersdorf: Da eine Übergangsfrist fehlt, würde das Verwaltungsreformgesetz auch schon für das Deponieprojekt angewandt werden. „Wir haben bereits alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit diese Änderung nicht in Kraft tritt“, berichtet Enzersdorfs Bürgermeister Markus Plöchl (VP). Er hoffe, dass das Gesetz noch gekippt werde. „Ich hab schon etliche Stellungnahmen bis hin zu Landeshauptmann Erwin Pröll und Umweltlandesrat Stephan Pernkopf auf dem Tisch, die sich dagegen aussprechen. Auch seitens des Umweltanwaltes wurde uns vollste Unterstützung zugesagt“, so der Ortschef.

Auf NÖN-Anfrage bestätigt Niederösterreichs Umweltanwalt Thomas Hansmann seine ablehnende Haltung gegenüber der Gesetzesnovelle. Bisher konnten Kommunen sämtliche Vorschriften, die dem Schutz der Umwelt dienen, als „subjektives Recht“ geltend machen. Mit der neuen Verordnung können sich Gemeinden nur noch auf jene Rechtsvorschriften berufen, die in ihrem eigenen Wirkungsbereich liegen – etwa die örtliche Sicherheitspolizei, die örtliche Raumplanung oder das Bestattungswesen. All diese Bereiche würden aber laut dem NÖ Umweltanwalt bei UVP-Verfahren keine Rolle spielen. „Mit anderen Worten, man nimmt den österreichischen Gemeinden die Mitsprache in den sehr großen Verfahren, wie bei Windparks, Straßen oder Kraftwerken, die gerade Gemeinden und deren Bürger berühren“, hält Hansmann fest.

"Dies kostet dann mit Sicherheit Zeit und Geld“

Doch nicht nur für Kommunen birgt die Novelle Fallen. Auch die Umweltanwaltschaft ist betroffen. War es Hansmann und seinen jeweiligen Kollegen aus den Bundesländern bisher möglich, früh auf UVP-Verfahren einzuwirken und eine Stellungnahme zur Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) abzugeben, soll dies künftig nicht mehr vorgesehen sein.

Argumentiert wird mit einer Verfahrensbeschleunigung. Laut Hansmann werde aber exakt das Gegenteil der Fall sein, wenn der Umweltanwalt erst später hinzugezogen werde. „Ein späteres Einbeziehen der Umweltanwaltschaften wird sich kontraproduktiv auswirken, weil die Interessen des Umweltschutzes dann gegebenenfalls mit größerer Vehemenz im fortgeschritteneren Stadium eingebracht werden müssen. Dies kostet dann mit Sicherheit Zeit und Geld“, ist er überzeugt. Der Umweltanwalt ist nicht zuletzt dazu da, die sachlich-fachlichen und berechtigten Einsprüche von den emotionalen, die nicht in die UVP einfließen, zu trennen.

Schockiert reagiert nach einer ersten Durchsicht der geplanten Gesetzesänderung auch Schwechats Vizebürgermeisterin Brigitte Krenn (Grüne): „Allein dass die neue Verordnung unter dem Begriff ‚Verwaltungsreformgesetz‘ läuft, ist schon ein starkes Stück.“ Sie ist überzeugt, dass die Novelle in dieser Form auf Kosten des Umweltschutzes gehen werde.

Im Ministerium will man, solange die Begutachtungsfrist läuft, zu keinen Detailfragen Stellung beziehen. „Ziel des Verwaltungsreformgesetzes ist es, zum Beispiel Dreifach-Zuständigkeiten zu beseitigen und Verwaltungsabläufe zu vereinfachen, bei gleichbleibenden Standards“, so Sprecherin Magdalena Rauscher-Weber. Man werde sich aber alle Stellungnahmen genau ansehen.