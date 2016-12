Das flussbauliche Gesamtprojekt an der Donau östlich von Wien ist in seiner bisher geplanten Form gestoppt. Mit diesem Bündel an wasserbaulichen Maßnahmen sollte die Eintiefung des Flussbettes der Donau gestoppt sowie der Strom als Wasserweg und naturnaher Lebensraum erhalten werden. Zehn Jahre nach der Einreichung hat die „via donau“ den Antrag auf Umweltverträglichkeitsprüfung zurückgezogen.

Die Maßnahmen standen stets in der Kritik von Umweltschützern. In der „Hainburger Erklärung“ hatten in Anspielung auf die Aubesetzung 1984 zahlreiche Protagonisten von damals – darunter Gerhard Heilingbrunner, Bernd Lötsch, Freda Meissner-Blau, Wolfgang Rehm und Günter Schobesberger – einen Katalog vorgestellt, der unter anderem Alternativen zum Donauprojekt forderte.

„Das fehlgeplante Projekt war bereits seit 2011 klinisch tot, wurde künstlich am Leben erhalten und geriet zum Hindernis für zukunftsfähige Maßnahmen“, meint Heilingbrunner. Besonders die Methode, Grobschotter zur Stabilisierung des Strombettes in die Donau zu schütten, stieß den Umweltschützern sauer auf.

Gerhard Heilingbrunner (ehemaliger Präsident des Umweltdachverbandes)

Statt eines Monsterprojektes wird ein neuer Rahmenplan für die Donaulandschaft zwischen Wien und Bratislava gefordert. Kleinere, handhabbarere Projekte sollen mehr Erfolg bringen. Merkbare Fortschritte seien bereits bei der Baggerpolitik der „via donau“ zu verzeichnen. Dass das Baggergut nun so weit wie möglich flussaufwärts verschifft wird, bevor es dem Fluss wieder zugegeben wird, sei ein wichtiger Teil jener rasch wirksamen Sofortmaßnahmen, für die sich die Kritiker schon seit Jahren ausgesprochen hätten.

Weiters müsse man bei der Erhaltung der Schifffahrtsrinne mit weniger Eingriffen durch schwere Bagger auskommen. Auch das Problem, dass Kraftwerksbetreiber Verbund seiner Verpflichtung, das Niveau der Stromsohle elf Kilometer unterhalb der Staustufe Freudenau zu erhalten, unvollkommen nachkomme, sei nunmehr erkannt worden und damit auf dem Weg zu einer Lösung.

„Trotz dieser ersten Lichtblicke bleibt noch viel zu tun. Dazu zählen Rückbaumaßnahmen, Geschiebezugaben zur Wiederanhebung der Stromsohle und Lösungen gegen die starke Verschlammung der Donauau durch Feinsedimente aus Kraftwerksstauräumen,“ so Heilingbrunner und Rehm.

Projektwerber „via donau“ will Mitte Jänner eine Pressekonferenz hinsichtlich der weiteren Vorgangsweise abhalten. „Wir lernen vom Fluss, aufgrund neuer Erkenntnisse wurde der Antrag auf die Umweltverträglichkeitsprüfung zurückgezogen“, so Sprecherin Eva Michlits. In den Naturversuchen seien aber viele Maßnahmen erprobt worden, die fortgesetzt werden sollen.