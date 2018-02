Aufregung herrschte am Samstag in einem Geschäft in Bad Deutsch Altenburg: Ein Mann hatte versucht, eine Überwachungskamera zu stehlen. Zwar konnte sein Vorhaben vereitelt werden, doch gelang es dem Verdächtigen, aus dem Gebäude zu flüchten, in ein Auto mit slowakischem Kennzeichen zu springen und sich in unbekannter Richtung abzusetzen.

Mitarbeiter des Geschäftes riefen via Notruf die Polizei. Diese leitete sofort eine Fahndung ein, und Beamte der Inspektionen Hainburg und Bad Deutsch-Altenburg hielten das Auto mit vier Insassen im Gemeindegebiet von Berg an.

Verbotene Waffen gefunden

Bei der Personenkontrolle stellten die Polizisten fest, dass gegen den mutmaßlichen Ladendieb ein Aufenthaltsverbot besteht. Da er überdies noch eine Haftstrafe verbüßen muss, wurde der 37-Jährige in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert und wegen des Verdachtes des versuchten Diebstahls angezeigt. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung des Fahrzeuges eine speziell für Ladendiebstähle präparierte Tasche sowie verbotene Waffen, die zwei Fahrzeuginsassen im Alter von 21 und 37 Jahren zugeordnet werden konnten.

Bei der Einvernahme durch Bedienstete der Polizeiinspektion Regelsbrunn gab der 37-Jährige zu, dass er die Kamera mitgehen lassen wollte. Auch die beiden anderen slowakischen Staatsbürger bestritten nicht, dass die Waffen ihnen gehörten. Die beiden werden nach dem Waffengesetz angezeigt.