Auf eine erfolgreiche Besuchersaison 2017 blickt laut eigenen Angaben der Nationalpark Donau-Auen zurück. Vor allem der Fledermaus-Schwerpunkt im Nationalpark-Zentrum wurde gut angenommen, auch das Nationalparkcamp Meierhof und die geführten Bootstouren verzeichneten ein starkes Jahr.

Was die Besucher in der Saison 2018 erwartet, ist in den aktuellen Broschüren zu finden. Sie umfassen das Angebot für Schulen, Kindergruppen, Erwachsene und Familien – in einem Faltblatt zusammengefasst. Für Gruppen gibt es einen eigenen Prospekt in Kooperation mit dem Nationalpark Thayatal, dieser kann kostenlos angefordert werden.

Offizielle Saisoneröffnung ist zu Frühlingsbeginn am 21. März im Nationalparkzentrum. Im Mittelpunkt stehen heuer die Amphibien, speziell der Donau-Kammmolch. Geführte Wanderungen sind auch während der Wintermonate gegen Voranmeldung möglich. Nähere Infos: www.donauauen.at.