Für die Erhaltung und den verlässlichen Betrieb der Hochwasserschutzanlagen an der Donau werden derzeit einige Dämme entlang von March und Donau, darunter auch die Schutzanlagen bei Hainburg und Wolfsthal, saniert (die NÖN berichtete). Die Bauarbeiten haben mit Anfang Oktober begonnen und werden voraussichtlich bis Ende 2020 dauern.

Dazu ist ab sofort eine Umleitung von Radrouten erforderlich: Die im Projektgebiet befindlichen Radwege werden zwischen Schönau an der March und Hainburg mit gesonderter Beschilderung vorübergehend anders geleitet. Auch Wanderwege, die durch Baumaßnahmen betroffen sind, werden jeweils am Beginn beziehungsweise an einer geeigneten Kreuzungsstelle (Umleitung) abgesperrt. Seitens der für die Sanierungsmaßnahmen zuständigen „viadonau“ wird angestrebt, Sperren zumindest zwei Wochen im Voraus bekanntzugeben.

Mehr Informationen finden Sie bei der Donau Niederösterreich Tourismus GmbH unter 02713/30060-60 oder im Internet unter: urlaub@donau.com oder www.donau.com.