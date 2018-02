Seit Jahresbeginn ist das Führungsteam der Rotkreuz- Bezirksstelle Bruck wieder vollständig besetzt. „Mit Christoph Wieland konnten wir einen sehr erfahrenen Rotkreuzler für das Amt des organisatorischen Leiters gewinnen. Seine Hauptaufgaben liegen im Management des beruflichen Personals und in der Koordination der Breitenausbildung sowie in der Unterstützung der Bezirksstellenleitung in der strategischen Ausrichtung der Bezirksstelle“, erklärt Bezirksstellenleiter Harald Fischer, dass Wieland sich in erster Linie der Personalführung und der Ausbildung widmen wird.

Wieland ist hauptberuflicher Mitarbeiter und untersteht direkt dem Bezirksstellenleiter. Somit schließt er die Lücke zwischen der Leitung und der notwendigen operativen Führung im täglichen Dienstbetrieb.

Christoph Wieland ist ein erfahrener Rotkreuzler. Er begann 2002 beim Roten Kreuz in Bad Vöslau, wo er auch seinen Zivildienst absolvierte, und engagierte sich danach ehrenamtlich in der Ortsstelle Leobersdorf. Dort absolvierte er die Ausbildung zum Lehrsanitäter und Gruppenkommandant und übernahm auch Führungsverantwortung als Dienstführer. Vor zwei Jahren hat sich Wieland dann entschieden, die Leidenschaft zum Beruf zu machen. Fortan engagierte er sich hauptberuflich beim Roten Kreuz Neunkirchen im Bereich der Ausbildung.

Nach seiner Offiziersausbildung ist er nun seit Jänner als Organisationsleiter Teil der Führungsebene in der Brucker Bezirksstelle. Christoph Wieland ist 35 Jahre und wohnt in Baden bei Wien. Siehe auch Seite 8.