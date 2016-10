Die Mitglieder des Scharndorfer Sautrogrennclubs sprachlos zu machen, ist nicht einfach. Heuer ist es doch einmal gelungen. Beim 13. Sautrog-Rennen wurde durch Spenden, Sponsoren, Lose und natürlich die Konsumation der Gäste und Aktiven wieder ein Rekordergebnis „eingerudert“.

Das ursprüngliche Ziel war schon sehr hochgesteckt gewesen. Sehr ambitioniert hatte sich der Scharndorfer Sautrogrennclub beim 13. Rennen im August einen Reinerlös von über 28.000 Euro für die St. Anna Kinderkrebsforschung erhofft. Dann wurde gar eine magische Grenze überschritten: Ganze 30.063 Euro wurden bei der halbtägigen Veranstaltung lukriert.

2017 wieder ein Spenden-Rennen

Andrea Prantl, die Leiterin der Spendenabteilung der St. Anna Kinderkrebsforschung, begleitete schon traditionell als Jurorin der Kostümwertung die Veranstaltung. „Wir alle können hier einfach nur Danke sagen – die Leistung, die die Scharndorfer hier jedes Jahr erbringen, ist einfach unglaublich“, meinte sie bei der Spendenübergabe.

Kann dieses sensationelle Ergebnis nächstes Jahr übertroffen werden? Hier sind sich alle Beteiligten einig: Neue Spenden-Rekorde sind bei einer halbtägigen Veranstaltung kaum mehr zu erwarten. Obmann Wolfgang Mikola zu den Zukunftsplänen: „2017 wollen wir wie die letzten Jahre auch ein schönes Rennen mit einem unterhaltsamen Begleitprogramm bieten und hoffen, dass Petrus uns mit schönem Wetter belohnt. Wenn wir die Spenden auf diesem Niveau halten können, sind wir schon mehr als glücklich!“

Der Erlös kann übrigens auch nachträglich noch aufgebessert werden: durch den Kauf einer DVD vom 13. Rennen.

Zum Thema



Das Sautrogrennen findet jedes Jahr im August in Scharndorf statt. Bunt kostümiert liefern einander die Teilnehmer eine spannende Wettfahrt im Sautrog über den Löschteich.

Das Rennen wird vom Scharndorfer Sautrogrennclub veranstaltet, der auch für ein umfangreiches Rahmenprogramm sorgt. Obmann ist seit heuer Wolfgang Mikola.

Der Reinerlös der Veranstaltung geht jedes Jahr an die St. Anna Kinderkrebsforschung in Wien. Rund 100 Wissenschaftler sind dort in Forschungsprojekte zur Bekämpfung von Krebserkrankungen bei Kindern involviert.

Die Spendensumme konnte jedes Jahr gesteigert werden. Bisher wurden knapp 164.000 Euro an Spenden aufgebracht – mit dem diesjährigen Ergebnis sind es somit 194.000 Euro.