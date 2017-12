Die Aufregung bei den Schwechater Gewerbetreibenden war in der Vorwoche groß, als es zu massiven Ausfällen der Funk-Bankomatkassen gekommen ist. Mitten im Weihnachtsgeschäft kam dieses technische Gebrechen naturgemäß zu einem alles andere als passenden Zeitpunkt.

Elisabeth Strini, Buchhändlerin am Hauptplatz und Obfrau des Vereins Wirtschaftsplattform, bezeichnete die Situation als „katastrophal“. Eine erste Information, wonach der Flughafen mit den Ausfällen zu tun haben könnte, stellte sich als falsch heraus. Der Mobilfunknetzanbieter A1-Telekom vermutete vielmehr ein Problem bei den Softwareanbietern für Funk-Banko-matkassen. Die Firma „Six Payment Service“ betonte noch am Montagabend gegenüber der NÖN, an der Behebung der Störung zu arbeiten.

Wie sich nun aber herausgestellt hat, lag das Problem doch nicht bei der Software. Vielmehr hatte eine Störung einer Mobilfunk-GSM-Zelle von A1 die Ausfälle zu verantworten. Laut einem offiziellen Schreiben ist ein Funkmast davon betroffen gewesen, der diese Netzprobleme verursacht hat. Allerdings waren nur die Bankomatkassen betroffen, das Handynetz nicht. Strini bestätigt auf NÖN-Anfrage, dass die Geräte wieder einwandfrei funktionieren. „A1 hat sich entschuldigt und den Fehler eingestanden“, berichtet sie.