Erst Anfang 2013 wurde der Zubau des Schwechater Gymnasiums bezogen. Damit erhöhte sich die Raumanzahl auf 40. Doch mittlerweile bräuchte man schon 45 Klassen, Kellerräume und ein Biologiesaal wurden bereits umfunktioniert. Auch in Bruck verzeichnet das Gymnasium anhaltend großen Andrang. So gibt es heuer in der Bezirkshauptstadt erstmals sechs 1. Klassen, in Schwechat sind es regelmäßig sogar sieben.

Diese Entwicklung veranlasste den Schwechater Gemeinderat Paul Haschka (Grüne) dazu, sich für einen zusätzlichen Schulstandort im Bezirk starkzumachen. In der Braustadt stieß er dabei auf offene Ohren. Nun wurde im Gemeinderat eine diesbezügliche Resolution verabschiedet.

Auch in der Region ziehen die Bürgermeister mit der Forderung mit. Was die betroffenen Schulleiter und die Bürgermeister dazu sagen, das lest ihr in der Printausgabe der NÖN oder im E-Paper.