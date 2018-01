Zum bereits 52. Mal fand am Samstag der Ball der Wirtschaft in Schwechat statt.

Der Wirtschaftsbund des Teilbezirks um Obmann Fritz Blasnek und Organisationsreferent Mario Freiberger konnten sich über zahlreiche Besucher im Multiversum freuen. Die Eröffnungspolonaise tanzten erneut die jungen Tänzerinnen und Tänzer der Tanzschule Weber aus Wien-Simmering. Bei der Eröffnung bekam Blasnek zudem Unterstützung von VP-Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav.

Für eine stets gut besuchten Tanzfläche sorgte erstmals die Band „Naomi an the good vibes“. Darüber hinaus sorgten Taxi-Tänzer dafür, dass immer Bewegung am Parkett vor der Bühne herrschte. Neben der Tombola war heuer die Mitternachtseinlage ein besonderes Highlight. Denn hierfür konnte der Schwechater Wirtschaftsbund die mehrfachen Showtanz-Weltmeister Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov verpflichten. Das Profi-Tanzpaar hatte erst im Dezember ihren WM-Titel im Multiversum verteidigt.