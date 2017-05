„Der 1. Mai ist ein Gedenktag dafür, dass die Sozialdemokratie viel für die Arbeitnehmer erreicht hat“, meinte der burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl bei seiner Ansprache beim Fackelzug der SPÖ, der heuer vom Brucker Hauptplatz zum Kulturzentrum Erbse nach Bruckneudorf führte.

Gleichzeitig betonte Niessl aber auch, dass die Arbeit längst noch nicht getan sei. Der „Tag der Arbeit“ sei nämlich gleichermaßen ein „Kampftag“, denn der globalisierten Gesellschaft müsse man für soziale Gerechtigkeit kämpfen, so Niessl.

Die SPÖ-Organisationen von Bruck und Bruckneudorf hoben bei der Gelegenheit die bisherigen Errungenschaften in den beiden Gemeinden hervor, etwa Arbeitsplätze und Wohnraum in Bruck und die Pläne für die „erbse“ in Bruckneudorf.

