Schaurig-schöne Stimmung herrscht am Halloweenabend in der Fischastadt.

So lud das Team um Richard Schuh zum Warm-Up in den Stand Up Club. Am Eingang begrüßte eine riesige Spinne die Besucher.

Die Kinder konnten dann im Club bei verschiedenen Spielestationen ihre Geschicklichkeit und ihren Mut unter Beweis stellen – natürlich mit Süßigkeiten als Belohnung für bestandene Prüfungen.