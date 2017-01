Feuerwehrball in Deutsch Haslau .

Der Klang einer Sirene kündigte am Samstag die Eröffnung des Feuerwehrballs in Deutsch Haslau im Gasthof Hoffmann an. Die Jungdamen und -herren eilten auf die Tanzfläche und präsentierten eine schwungvolle, von Katharina Mayer und Isa Döber ausgearbeitete Choreografie zur Eröffnung.