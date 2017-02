Vergangene Woche präsentierte der Verein „Jugendstil“ im Stadttheater das Stück „Der freie Fall“ des Schriftstellers und Psychotherapeuten Raoul Biltgen. Das in Zusammenarbeit mit Jugendlichen entstandene Stück setzt sich pointiert mit dem Thema „Radikalisierung von Jugendlichen“ auseinander.

Susanne Preissl, Mitbegründerin des „Jugendstil“-Theaters erklärt: „Es gibt drei wesentliche Motive für die Radikalisierung von Jugendlichen – das Bedürfnis nach Gemeinschaft, die Suche nach einem Sinn und die Lust, in der Pubertät zu provozieren.“ Wie das in der Wirklichkeit funktioniert, führen die beiden jungen Schauspieler Rina Juniku und Hisham Morscher überzeugend und schwungvoll vor. Karin (Rina Juniku) und Karim (Hisham Morscher) lernen einander in der Disco kennen.

Karim (Hisham Morscher) sucht Sinn bei radikalen Islamisten. | Havelka

Sie ist eine „Hiesige“, Christin und aufgewachsen mit wechselnden Stiefvätern. Er ist Sohn einer Flüchtlingsfamilie, hier geboren und Moslem. Mit Religion haben beide nichts am Hut, aber ihre Zuneigung zueinander wird immer wieder von Klischees und kulturellen Unterschieden getrübt. Zu Hause stoßen beide auf Unverständnis. Karims Suche nach Identität führt ihn zu radikalen Islamisten in die Moschee, Karin lässt sich das Leben von „rechts“ erklären.

Am Ende schnallen sich beide den Bombengürtel um. Da tritt Sarin (Lilly Anna Janoska) auf den Plan: Gewalt ist keine Lösung. Immer wieder wird die Szene mit neuen Argumenten durchgespielt, immer wieder endet sie mit dem Bombengürtel. Sarkastischer Abschluss: Sarin erschießt die beiden.