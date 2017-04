SP-Landesrätin Verena Dunst kam vorsorglich schon in Fischer-Stiefeln angereist: Bei frostigem Wind und Schneefall kippte sie am vergangenen Mittwoch die letzten hundert von insgesamt 10.000 Nasen-Jungfischen bei der Hütte des Sportfischereivereins (SFV) Bruckneudorf in die Leitha.

Mit der Aktion soll die ehemals massenhaft vertretene Fischart im Grenzfluss zwischen Niederösterreich und dem Burgenland eine Renaissance erleben. 5.000 Nasen wurden dafür vom SFV und 5.000 weitere vom Arbeiter-Fischerei-Verein flussaufwärts bis Gattendorf eingebracht.

Die Nasen – österreichischer Fisch des Jahres 2015 – legen bei ihren Laichwanderungen oft mehr als 100 Kilometer flussaufwärts zurück. Durch Flussregulierungen und Querbauten wurde dies in der Vergangenheit immer mehr unterbunden, sodass die Population der Nasen stark dezimiert wurde oder sogar verschwunden ist.

„Wir brauchen die Fischer als Begleiter der Natur“

Mit der Wiederherstellung der Durchgängigkeit von Flüssen und dem Besatz mit Jungfischen soll diese Entwicklung nun korrigiert werden.

Zum Aufbau einer intakten Alterspyramide sollen in den nächsten Jahren weitere Besatzaktionen mit Jungfischen folgen.

Landesrätin Dunst, zuständig für Tierschutz, Land- und Forstwirtschaft, lobte die Initiative der Fischer: „Wir brauchen die Fischer als Begleiter der Natur.“