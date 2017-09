Alle Veranstaltungen in der Region Bruck/Schwechat.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

MITTWOCH, 20. SEPT.

Bad Deutsch-Altenburg: Livemusik mit Heidi von Orth, 19.30 Uhr, Thermen Café Kurzentrum Ludwigstorff.

Enzersdorf: Geburtstags- und Seniorenmesse mit anschließender Agape, 15 Uhr.

Lanzendorf: Ortsausschuss der SPÖ, 19 Uhr, Volkshaus.

Leopoldsdorf: Baby-Café in der Pfarre, 9 Uhr.

Seniorencafé im Betreubaren Wohnen, 15 Uhr.

Rauchenwarth: Start LIMA im Kulturzentrum, 9.30 Uhr.

Schwechat: Seniorenmesse in der Pfarrkirche 15 Uhr, anschließend Brettljause im Pfarrheim.

DONNERSTAG, 21. SEPT.

Bruck: Infotag Caritas Pflege Zuhause, 10 bis 12 Uhr, Hauptplatz 5.

Fischamend: Aequinoctiumstag, Festakt 90 Jahre Heimatmuseum, 19 Uhr, Volksheim.

Jahrmarkt am Getreidplatz, 8 Uhr.

OASE: „Geht auch Ihr in meinen Weinberg! – Was werden wir dafür bekommen?“, 18.30 Uhr, Pfarre.

Seniorennachmittag in der Pfarre, 15 Uhr.

Hainburg: Infotag Caritas Pflege Zuhause, 10 bis 12 Uhr, Hauptplatz 15.

Lanzendorf: Kaffeenachmittag der Pensionisten, 14 Uhr, Volkshaus.

Leopoldsdorf: Klubnachmittag im Seniorenbund, 15 Uhr.

Rauchenwarth: Line Dance Senioren, 13.30 Uhr, Kulturzentrum.

SPÖ-Abend im Kulturzentrum, 19 Uhr.

Schwadorf: Kulturherbst: Das Allerbeste von Otto Schenk – humoristische Lesung, 20 Uhr, Festzelt am Sportplatz.

18.30 Uhr: „ForLore“ – Jazz Band.

Schwechat: Jazz Session im Felmayer Himmel, 20 Uhr.

„Die neue Wohnung“, 20 Uhr, Theater Forum.

Faszientraining mit der NÖGKK, 16.30 Uhr (für mehr Wohlbefinden), 18.30 (für Sportliche), Saal der Arbeiterkammer, Sendnergasse 7.

Infotag Caritas Pflege Zuhause, 10 bis 12 Uhr, Altkettenhoferstraße 1/6/1.

Zwölfaxing: 15 Uhr Seniorenmesse, anschließend Seniorenrunde im Pfarrsaal.

FREITAG, 22. SEPTEMBER

Ebergassing: Pfadi Night Run, 19 Uhr, Volksheim. Bei Schlechtwetter am 29. September.

Fischamend: Kabarett mit Franz Thomas Riegler, 20 Uhr, Stand Up Club.

Stadlfest der Feuerwehr im Schüttboden.

Gramatneusiedl: Bauernmarkt, 9 bis 18 Uhr, Hauptplatz.

Hainburg: Stadtführung, 14 Uhr, Infobüro.

„Geschichtliches Hainburg neu entdeckt“, 19 Uhr, Haydn-Bibliothek.

Lanzendorf: Kabarett Brennnesseln, 19 Uhr, Volkshaus.

Maria Lanzendorf: Sturm-fest der ÖVP, 16.30 Uhr, Paul-Hasenöhr-Platz.

Petronell-Carnuntum: Jahreszeiten-Fest mit Maria, 15.30 Uhr, Bücherei.

Filmabend in der Bücherei Marc Aurel: „Die Jahreszeiten – Oratorium von Joseph Haydn“, 19 Uhr.

Schwechat: Don Kosaken Chor Serge Jaroff, 19.30 Uhr, Pfarrkirche.

Schlagernachmittag im Seniorenzentrum, 15 Uhr.

Eröffnung des neuen Grünen Büros, 18 Uhr, Eyblerg. 2.

Blutspendeaktion des Roten Kreuzes, 15 bis 20.30 Uhr, Feuerwehrhaus.

SAMSTAG, 23. SEPTEMBER

Bruck: Kneipp Aktiv Club in Zusammenarbeit mit der Gesunden Gemeinde: Nordic Walking Treff mit Trainer, 9 Uhr, Parkbad-Parkplatz.

Sturm, Wild und Kürbis am Wochenmarkt, 7 bis 12 Uhr, Hauptplatz.

Kinderführung: Wir erkunden spielerisch den Harrachpark, 10 Uhr, Eingang Pachfurther Straße.

Ausstellung „Auf‘m Land“ – Bäuerliche Motive in Bild, Stoff und Ton, 9 bis 12 Uhr, Kulturschmankerl.

Bruckneudorf: Herbstheuriger des Verschönerungsvereins am Bauhof, 10 Uhr.

Bad Deutsch-Altenburg: Tanzabend im Thermencafé Kurzentrum Ludwigstorff, 19.30 Uhr.

Fischamend: Blutspendemöglichkeit des Roten Kreuzes, 14 bis 19 Uhr, Bus beim Feuerwehr-Stadl-Fest.

Stadlfest der Feuerwehr im Schüttboden.

Götzendorf: Gelsenkuppelcup ab 16 Uhr, Gelsenparty ab 21.30 im Feuerwehrhaus.

Gramatneusiedl: Rundgang durch Marienthal mit dem Kulturverein Museum Marienthal-Gramatneusiedl, 9.30 Uhr, Todescodenkmal beim Gemeindezentrum, Marie-Jahoda-Platz1.

Haslau-Maria Ellend: Oktoberfest der SPÖ, Kulturhaus.

Hainburg: Stadtführung, 14 Uhr, Infobüro.

Hainburger Haydngesellschaft: Highlights aus Oper und Operette, 18 Uhr, Kulturfabrik.

Lanzendorf: Spanferkelessen der FPÖ, 11 Uhr, Volkshaus.

Kantinenparty des SC Lanzendorf im Sportzentrum.

Leopoldsdorf: „Fit in Leo“, 8 Uhr, Billaparkplatz.

„Monster Café“ für Kinder und ihre Familien, 17 Uhr, Pfarrsaal.

Mannersdorf: „Desert Rock“ – Open Air, 18 Uhr, Kloster St. Anna in der Wüste.

Sonderausstellung in der Edmund-Adler-Galerie im Schloss „Rosa Adler – Des Malers Tochter“, 14 bis 16 Uhr.

Moosbrunn: Oktoberfest des Musikvereins, 18 Uhr, Blahahalle.

Schwadorf: Kulturherbst: Ö3 Disco, 22 Uhr, Festzelt am Sportplatz.

Schwechat: „Die neue Wohnung“, 20 Uhr, Theater Forum.

Stixneusiedl: „Feel the Spirit – Vintage 2017 – Old Style Winemaking“ im Weingut Trapl, Hauptstraße 16.

Wolfsthal: Don Kosaken Chor Serge Jaroff, 19 Uhr, Pfarrkirche. Vorverkaufskarten bei Marianne Presich ( 0676/9432190.

Sommerspiele Wolfsthal: „Demetrius und Polibus“, 19.30 Uhr, Villa Pannonica, Villagasse 9.

SONNTAG, 24. SEPTEMBER

Bruckneudorf: Buchpräsentation und Lesung Evelyne Weissenbach, 18 Uhr, Kulturzentrum Erbse.

Bad Deutsch-Altenburg: Herbstwanderung der Gesunden Gemeinde zur Ruine Rötelstein, 10 Uhr, vor dem Kurzentrum Ludwigstorff. (Bei Regen am 1. Oktober)

Flohmarkt am Sportplatz, 8 bis 12 Uhr.

Fischamend: Stadlfest der Feuerwehr im Schüttboden.

Hainburg: Stadtführung, 14 Uhr, Infobüro.

Lauf für die Kirche, 11 Uhr, Martin Luther Kirche.

Burgspiele Hainburg: „Eine Stadt erzählt Geschichte“ – Stationentheater, 16 Uhr, Studio-Theater.

Wanderung der Gesunden Gemeinde, 9.30 Uhr, Teichweg 12.

Mannersdorf: Erntedankprozession mit Festgottesdienst im Pfarrgarten, anschließend gemütliches Beisammensein, Treffpunkt 9.30 Uhr vor der Kirche.

Rohrau: Wander- und Radfahrertag des SC Rohrau-Gerhaus, 10 Uhr, Sportplatz.

MONTAG, 25. SEPTEMBER

Scharndorf: Mutterberatung, 17 bis 18 Uhr, Gemeindeamt.

DIENSTAG, 26. SEPTEMBER

Ebergassing: Clubnachmittag der Pensionisten, 14 Uhr, Kommunikationszentrum.

Jugendclub, 15 Uhr, Dr.-Karl-Renner-Straße.