Alle Veranstaltungen in der Region Bruck/ Schwechat.

MITTWOCH, 22. NOVEMBER

Bad Deutsch-Altenburg: Livemusik mit Heidi von Orth, 19.30 Uhr, Thermencafé Kurzentrum Ludwigstorff.

Enzersdorf: Geburtstags- und Seniorenmesse mit anschließender Agape im Pfarrheim, 15 Uhr.

Himberg: Cäcilienkonzert der Musikschule in der Pfarrkirche, 19 Uhr.

Leopoldsdorf: Baby-Café in der Pfarre, 9 Uhr.

Adventfeier im Pensionistenverband, 15 Uhr.

Maria Lanzendorf: Sprechstunde des Sicherheitsbeauftragten, 17 bis 18 Uhr, Gemeindeamt.

Punschstand der ÖVP, 17 bis 20.30 Uhr, Paul Hasenöhrl-Platz.

Schwechat: Konzert im Seniorenzentrum, 15 Uhr.

„Oase – Einladung an alle, die sich miteinander mit ihrem Glauben in erfrischender Form auseinandersetzen wollen: Fegefeuer – Was sagt die Bibel dazu?“, 19 Uhr, Pfarre.

DONNERSTAG, 23. NOVEMBER

Fischamend: Buchpräsentation „Die große Zeit der k.u.k. Luftschiffe 1908-1914“, 19 Uhr, Pfarrsaal.

Mannersdorf: Lesung Eva Rossmann, 19 Uhr, Maria-Theresien-Saal im Schloss.

Rauchenwarth: SPÖ Abend im Kulturzentrum, 19 Uhr.

Schwadorf: „Oase – Einladung an alle, die sich miteinander mit ihrem Glauben in erfrischender Form auseinandersetzen wollen: Fegefeuer – Was sagt die Bibel dazu?“, 18.30 Uhr, Pfarre.

Schwechat: Jazz-Session im Felmayer Himmel, 20 Uhr.

Vortrag „Die Mondträumer – Johannes Kepler und Jules Verne“, 19 Uhr, Stadtbücherei.

Drama „Der Weibsteufel“, 20 Uhr, Theater Forum.

Vortrag der NÖGKK: „Richtige Motivation bewegt“, 18.30 Uhr, Arbeiterkammer, Sendnergasse 7. Anmeldung erforderlich unter 050/899-2354.

Zwölfaxing: 15 Uhr Seniorenmesse, anschließend Seniorenadventfeier im kleinen Pfarrsaal.

FREITAG, 24. NOVEMBER

Bruck: Tag der offenen Tür in der BHAK/BHAS, 8 bis 14 Uhr.

„Die höchst beklagenswerte und gänzlich unbekannte Ehetragödie von Romeo & Julia – Ohne Tod kein Happy End“ – Komödie mit der Brucker Bühne, 19.30 Uhr, Stadttheater.

Ebergassing: Punschstand des Pensionistenvereins am Kirchenplatz, 16 Uhr.

Fischamend: Punsch-Opening beim Stand Up Club, 18 Uhr, Enzersdorfer Straße 22.

Gramatneusiedl: Blutspendeaktion des Roten Kreuzes, 15.30 bis 20.30 Uhr, Neue Mittelschule.

Hainburg: Film am Freitag: „Schöne Bescherung“, 19 Uhr, Haydn-Bibliothek.

Kino-Abend in der Martin Luther Kirche, 20.30 Uhr.

Haslau-Maria Ellend: Kathreintanz des Seniorenbundes, 14 Uhr, Gasthof Strasser.

Himberg: Weihnachtsmarkt im NÖ Pflege- und Betreuungszentrum, ab 14 Uhr.

Lanzendorf: Adventmarkt und Krippenausstellung in der Caritas Tagesstätte, 14 bis 19 Uhr, Obere Hauptstraße 35-37.

Jahreshauptversammlung der SPÖ, 19 Uhr, Volkshaus.

Leopoldsdorf: Pfarrseniorenclub, 16 Uhr.

Mannersdorf: „Südafrika – Von Kapstadt bis zum Krügerpark“ – Digitale Reisemultivision von Sepp Puchinger, 19.30 Uhr, Arbachmühle.

Moosbrunn: Punschstandl der SPÖ, 16 Uhr, Florianiplatz.

Petronell: „Wiener Schmäh – gsungan, gredt und gspüt“, 19 Uhr, Kulturhaus.

Schwadorf: Perchtenlauf der Höllenteufel in der Schulgasse.

Schwechat: Drama „Der Weibsteufel“, 20 Uhr, Theater Forum.

Schwechat-Kledering: Punschstand der Kinderfreunde, 17 bis 21 Uhr, Feuerwehrhaus.

Wilfleinsdorf: Keramik Weihnachtsausstellung im Atelier Gottfried Pimpel, Hauptstraße 119. Ausstellung bis 3. Dezember täglich geöffnet von 14 bis 18 Uhr.

SAMSTAG, 25. NOVEMBER

Bruck: Kneipp Aktiv Club in Zusammenarbeit mit der Gesunden Gemeinde: Nordic Walking Treff mit Trainer, 9 Uhr, Parkbad-Parkplatz.

Fest der Sinne – Weinpräsentation, 15 Uhr, Harry Weiss Haus.

Adventmarkt im Tierheim.

„Die höchst beklagenswerte und gänzlich unbekannte Ehetragödie von Romeo & Julia – Ohne Tod kein Happy End“ – Komödie mit der Brucker Bühne, 19.30 Uhr, Stadttheater.

„Gemütliche Vorweihnachtszeit – Kreatives handgefertigt“, 9 bis 12 Uhr, Kulturschmankerl, Burgenlandstraße 8.

Bad Deutsch-Altenburg: Tanzabend im Thermencafé Kurzentrum Ludwigstorff, 19.30 Uhr.

Deutsch-Haslau: Weihnachtsmarkt im Gasthof Hoffmann, 17 bis 23 Uhr

Ebergassing: Punschstand des Vereins „Helfende Hände“, 16 Uhr, Kirchenplatz

Enzersdorf: Ball der Freiwilligen Feuerwehr, 20 Uhr, Volksheim.

Fischamend: Krampusrummel auf der Pecina-Wiese hinterm Stadl, 17 Uhr.

Wirtshaus & Kaffeehaus Kult-Tour: „Amerika – von Ost nach West“, 20 Uhr, Süßer Anker, Hainburger Straße 13.

Punsch-Opening beim Stand Up Club, 18 Uhr, Enzersdorfer Straße 22.

Götzendorf: Adventzauber beim Roten Kreuz, 14 bis 22 Uhr.

Blutspendeaktion beim Roten Kreuz, 14.30 bis 19 Uhr. Ein amtlicher Lichtbildausweis ist mitzubringen!

Gramatneusiedl: Adventmarkt der Katholischen Frauenbewegung in der Pfarre, 9.30 bis 19 Uhr. Basteln mit Kindern um 15 Uhr.

Hainburg: KiKi Kinderkino: „Mein Leben als Zucchini“, 16 Uhr, Haydn-Bibliothek.

Haslau-Maria Ellend: Adventmarkt im Kulturhaus, 14 bis 20 Uhr.

Himberg: Krampuskränzchen des Pensionistenverbands, 15 Uhr, Volkshaus.

Weihnachtsmarkt im NÖ Pflege- und Betreuungszentrum, ab 14 Uhr.

Hof: Adventzauber am Sportplatz, 14 bis 20 Uhr.

Höflein: Jägerball in der Limeshalle, 20 Uhr.

Lanzendorf: Adventmarkt und Krippenausstellung in der Caritas Tagesstätte, 13 bis 18 Uhr, Obere Hauptstraße 35-37.

5 Uhr Tee mit Peter Meissner, 17 Uhr, Volkshaus.

Leopoldsdorf: „Fit in Leo“, 8 Uhr, Billaparkplatz.

Mannersdorf: Kathreintanz, 19.30 Uhr, Pfarrhof.

Mannswörth: Adventmarkt in der Pfarre, 15 Uhr.

Moosbrunn: Adventmarkt der Bastelrunde im Pfarrsaal, 14 bis 20 Uhr.

Pachfurth: Weihnachtsmarkt der Mohawks MC Austria im Keller in der Parkgasse.

Prellenkirchen: Adventmarkt im Gasthof Hoffmann.

Schwadorf: Mitgliederversammlung des Pensionistenvereins, 15 Uhr, Gasthaus Huber.

Schwechat: Drama „Der Weibsteufel“, 20 Uhr, Theater Forum.

Winterlicher Wallhofturm, 14 bis 18 Uhr.

Schwechat-Kledering: Punschstand der Kinderfreunde, 17 bis 21 Uhr, Feuerwehrhaus.

Velm: Adventmarkt im „klein & fein“, 11 bis 20 Uhr, Velmerstraße 69.

Wilfleinsdorf: Weihnachtsbasar der Pfarre, 10 bis 20 Uhr.

SONNTAG, 26. NOVEMBER

Bruck: Adventmarkt im Tierheim.

Weihnachtsmarkt in der Lebenshilfe Werkstätte, 10 bis 18 Uhr, Parkbadstraße 4.

Digitale Reisemultivisionen von Sepp Puchinger im Stadttheater: 16.30 Uhr: „Island/Grönland – Wunderwelten aus Feuer und Eis“, 19 Uhr: „Australien – 40.000 km durch den Roten Kontinent“.

Götzendorf: Adventzauber beim Roten Kreuz, 10 bis 18 Uhr.

Gramatneusiedl: Adventmarkt der Katholischen Frauenbewegung im Pfarrzentrum, 9.30 bis 13 Uhr.

Konzertmusikbewertung, 8 bis 18 Uhr, Sporthalle.

Hainburg: Orgelkonzert in der Erlöserkirche, 17 Uhr.

Haslau-Maria Ellend: Adventmarkt im Kulturhaus, 12 bis 18 Uhr.

Himberg: Weihnachtsmarkt im Laurentiusheim.

Mannswörth: Adventmarkt in der Pfarre, ab 10 Uhr.

Moosbrunn: Adventmarkt der Bastelrunde, 10 bis 18 Uhr, Pfarrsaal.

Schwadorf: Adventmarkt im Pfarrzentrum, 11

Schwechat: Winterlicher Wallhofturm, 14 bis 18 Uhr.

Velm: Adventmarkt im „klein & fein“, 11 bis 20 Uhr, Velmerstraße 69.

Wilfleinsdorf: Weihnachtsbasar der Pfarre, 10 bis 17 Uhr.

MONTAG, 27. NOVEMBER

Bad Deutsch-Altenburg: Bingoabend im Thermencafé Kurzentrum Ludwigstorff, 19.30 Uhr.

Fischamend: Tag der offenen Tür in der Interessens- und berufsorientierten Mittelschule NNÖMS, 9 bis 12 Uhr, Enzersdorfer Straße 15. 18 Uhr: Informationsabend für Eltern.

Scharndorf: Mutterberatung, 17 bis 18 Uhr, Gemeindeamt.

DIENSTAG, 28. NOVEMBER

Ebergassing: Clubnachmittag der Pensionisten, 14 Uhr, Kommunikationszentrum.

Jugendclub, 15 Uhr, Dr.-Karl-Renner-Straße.

Lanzendorf: Adventkranzbinden der Siedler, 14 Uhr bis 21 Uhr, Volkshaus.

Schwechat: Blutspenden im Rathaus, 10.30 bis 14 und 15 bis 18.30 Uhr.

Benefiz-Punschstand im Garten des Seniorenzentrums, 15 bis 20 Uhr.

Wienerherberg: Pensionistentreff im Kommunikationszentrum, 14 Uhr.

Benefizpunsch „Die Echt‘n“, 16 Uhr, Kirchenvorplatz.