„Der Rohbau ist fertig, derzeit werden Heizung, Elektrik und Internetanschluss eingebaut. In zwei bis drei Wochen werden die Fenster installiert“, beschreibt Bauausschuss-Obmann Gerhard Mörk (VP) den Stand der Dinge in der neuen Volksschule. Vor Kurzem hatten Gemeindevertreter, Architekten und Lehrerinnen gemeinsam die Schule betreten und sich ein Bild davon gemacht.

Der Innenausbau ist also voll im Gange und auch am Trockenausbau wird bereits gearbeitet. Außerdem wird momentan an den WC-Anlagen für Schüler und Lehrer gewerkelt.

Ziel ist es, im nächsten Schuljahr umzuziehen. Bereits im Juli oder August sollen Gegenstände von der alten in die neue Schule transportiert werden. Derzeit befinde man sich im Zeitplan. „Es passiert sehr viel im Rohbau, wovon man von außen nichts mitbekommt“, erklärt Mörk, „das Ziel ist vor Augen.“