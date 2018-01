Den Verein „Unser Brucker E-Auto“ gibt es formal seit August des Vorjahres. Die Idee dahinter ist es, allen Vereinsmitgliedern zu ermöglichen, ein E-Auto gemeinsam zu nutzen (die NÖN berichtete).

Am Freitag hielten die Gründungsmitglieder ihre erste Generalversammlung ab und bestimmten ihren Vorstand. Zum Obmann wurde dabei Grün-Gemeinderat Roman Kral gewählt. „Jetzt geht es so richtig los“, freut sich Kral, dass der Verein nun handlungs- und geschäftsfähig ist und die nächsten Arbeitsschritte in Angriff genommen werden können.

Roman Kral ist seit Freitag Obmann des Vereins „Unser Brucker E-Auto“. | Havelka

Dazu zählt die Kontaktaufnahme mit den Gemeinden und weiteren Sponsoren. „Bis zur nächsten Generalversammlung am 16. Februar wollen wir alles unter Dach und Fach haben“, so Kral. Derzeit zählt der Verein elf Mitglieder. Sind es bis zum 16. Februar 15 bis 18 Mitglieder, soll über die konkrete Automarke abgestimmt werden.

Das Fahrzeug soll letztendlich an einem Parkplatz mit Ladestation für alle Mitglieder jeweils für den Zeitraum zur Verfügung stehen, für den sie es gebucht haben. Infrage kommen würden dafür Abstellplätze etwa am Hauptplatz oder am Raiffeisengürtel.

„Es freut mich sehr, dass wir so breit aufgestellt sind“, jubelt Kral darüber, dass neben Privatpersonen auch Firmen wie der Energiepark und die Evangelische Gemeinde zu den Mitgliedern zählen.