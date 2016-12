Bezirksweit musste FP-Kandidat Norbert Hofer ein kleines Minus von 2,53 Prozentpunkten hinnehmen und kam auf 54,99 Prozent der Stimmen. Dennoch blieb es bei einem Respektabstand von fast 10 Prozent gegenüber seinem Kontrahenten Alexander Van der Bellen, der bei der Wahlwiederholung 45,01 Prozent der insgesamt 23.224 gültigen Stimmen erhielt.

Wahlbeteiligung lag deutlich unter Mai-Wert

Die Wahlbeteiligung im Bezirk lag mit knapp 73 Prozent deutlich unter jenem Wert der ersten Stichwahl von über 79 Prozent. In den Gemeinden blieb im Grunde alles wie vor knapp sechs Monaten. Lediglich in Mannersdorf am Leithagebirge und in Götzendorf an der Leitha konnte Van der Bellen das Ergebnis zu seinen Gunsten drehen.

In Mannersdorf holte der Ex-Grünen-Bundeschef um 2,66 Prozent mehr Stimmen (50,57 Prozent statt 47,91 Prozent). Und auch in Götzendorf erhielt er fast 4 Prozent mehr Zustimmung (49,11 Prozent zu 53,09 Prozent) als noch im Mai.

