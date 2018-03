Mit der neuen Anlage wird die Ecoduna zum internationalen Technologie-Führer in dem Bereich. „Wir haben das Wissen über die Algen und die Technologie in einer Hand“, fasste COO Silvia Fluch in kurzen Worten zusammen, was den Standort in Bruck einzigartig macht. „Die ganze Welt schaut auf Bruck“, so Fluch.

Mit dem neuen einen Hektar großen Glashaus kann die Ecoduna das ganze Jahr über Mikroalgen in reinster Qualität ernten und weiter verarbeiten.

