Nach langer Krankheit verstarb am Samstag der ehemalige Bürgermeister von Wolfsthal (bis 1996 von Wolfsthal-Berg), Herbert Hofmann, im 69. Lebensjahr.

Herbert Hofmann wurde am 13.07.1948 in Kittsee geboren. Mit seiner Gattin Hildegard hatte er zwei Kinder, Jürgen und Conny. Nach der Pflichtschule erlernte er bei der Firma Sutter in Petronell-Carnuntum den Beruf des Bürokaufmanns. Im Jahr 1968 wechselte er zur Firma Tyrolia, wo er zum Leiter des Rechenzentrums avancierte und ab 1984 als Betriebsratsvorsitzender tätig war. Dies war auch der Zeitpunkt, an dem er bei der SPÖ in die Politik einstieg.

Von April 1985 bis April 1990 war er Gemeinderat, danach bis März 1993 Vizebürgermeister und im Anschluss bis Ende 1996 Bürgermeister der damalig zusammengelegten Gemeinde Wolfsthal-Berg. Nach der Trennung der Gemeinden im Jahr 1997 bekleidete Hofmann noch bis Ende März 2005 das Amt des Bürgermeisters von Wolfsthal. Ab April 2005 war er wieder als Gemeinderat tätig, im Jänner 2006 beendete er seine politische Laufbahn. 2006 wurde ihm der Ehrenring der Gemeinde Wolfsthal verliehen. Am Samstag, den 4. Februar findet um 14 Uhr in der Pfarrkirche Wolfsthal nach einem Requiem die Einsegnung statt. Der Gemeinderat hält um 13 Uhr eine Trauersitzung ab.