NÖN: Sie feiern in Kürze Ihren 96. Geburtstag. Wie haben Sie den Anschluss erlebt?

Adolf Marschall: Ich war damals Lehrling bei einem kleinen Betrieb in Wien, der Schrauben erzeugt hat. Mein Vater, ein Sozialdemokrat, arbeitete als Hilfsarbeiter, meine Mutter war Hausfrau und verdiente als Bedienerin etwas dazu. Wir waren froh, als der Anschluss gekommen ist und wir glaubten an eine gute Zukunft.

Diese Antwort ist heute nur schwer nachzuvollziehen.

Marschall: Für unsere Einstellung gab es zwei Gründe. Erstens war das autoritäre Schuschnigg-Regime bei uns als Arbeiterfamilie unbeliebt, und dann war die Hoffnung bei vielen groß, dass man endlich Arbeit bekam oder sie behalten konnte. Ich selbst wäre in einem halben Jahr ausgelernt gewesen, mein Lehrherr hätte es sich nicht leisten können, mich als Geselle weiter zu beschäftigen. Dann wäre ich wie viele auf der Straße gestanden. Die Verhältnisse von damals muss man sich heute erst begreiflich machen.

So konnte ich mir von meiner Lehrlingsentschädigung keine Fahrkarte für die Straßenbahn leisten und musste jeden Tag zu Fuß von Simmering zum Arsenal gehen. Auch die Eltern konnten nichts dazuzahlen. Dabei waren wir noch vergleichsweise gut dran. Wer längere Zeit arbeitslos war, konnte die Miete nicht mehr zahlen und stand auf der Straße. Auf der Geiselbergstraße kampierten die Obdachlosen, und in der Nachbarschaft stand eine große Kiste, darin wohnte ebenfalls ein Obdachloser.

Adolf mit seiner Frau Charlotte | privat

Das Ständestaat-Regime war bei Ihnen dermaßen unbeliebt, dass sie den Anschluss begrüßten?

Marschall: Wir hatten unsere schlechten Erfahrungen. Im Februar 1934 etwa sind während des Bürgerkriegs auch bei uns Bundesheer und Heimwehr aufmarschiert und haben mit einer Kanone auf die sogenannten „Krankenkassahäuser“, Wohnbauten in der Nachbarschaft, geschossen.

Die Kanone war genau neben unserem Haus aufgestellt, beim ersten Schuss waren alle Fenster hin. Ein Verwundeter wurde in unser Haus getragen und ist gestorben. Er blieb eine Woche lang bei uns liegen, wenn ich mich in der Früh auf den Weg in die Schule machte, musste ich an ihm vorbeigehen.

Welche Veränderungen ergaben sich für Sie noch im März 1938?

Marschall: Ich war bei einer evangelischen Jugendgruppe, dem CVJM (heute: „Christlicher Verein Junger Menschen“), es war eine schöne Zeit. Die Mitglieder mussten im März alle in die Hitlerjugend übertreten. Als Hitlerjunge war ich auch am Heldenplatz mit dabei. Es herrschte eine euphorische Stimmung, die ist aber rasch vergangen.

Wieso ist die Stimmung rasch umgeschlagen?

Marschall: Zunächst ist tatsächlich vieles besser geworden. Als Kinder bekamen wir als Jause für die Schule immer einen Apfel und ein Schmalzbrot mit, Butter konnten wir uns nicht leisten. Als Hitler kam, hatten wir sofort Butter zu essen gehabt. Die Schattenseiten wurden aber bald bemerkbar, als manche Menschen aus unserem Umfeld verschwanden. So konnte sich unsere Familie keine Kleidung aus einem Geschäft leisten. Ich hatte lange keinen Wintermantel und musste nur mit einer Weste bekleidet in die Schule gehen.

Was wir brauchten, haben wir günstig beim sogenannten „Ratenjuden“ gekauft. Das war ein Hausierer, der zog von Haus zu Haus und verkaufte Textilien, der Kaufpreis wurde gestundet. Jeden Sonntagvormittag kam er vorbei und kassierte eine Rate, bis der Betrag beglichen war. Nach dem Anschluss ist er von heute auf morgen nicht mehr gekommen, ich glaube nicht, dass wir jemals alles bezahlt haben. Was genau mit ihm geschehen ist, weiß ich nicht.

In der Fortbildungsschule hatte ich drei Schulkameraden jüdischer Herkunft, die waren auch nach dem Anschluss weg, und einen jüdischen Freund aus der Hauptschule, den Marcel, der in Nähe von uns wohnte, habe ich auch nicht wiedergesehen. Als ich an die Front kam, sind wir Zügen voll mit deportierten Juden begegnet. Ich kann mich noch erinnern, dass aus den verschlossenen Abteilen Rufe nach Wasser zu hören waren.

Wie ging es für Sie nach dem Anschluss weiter?

Marschall: Ich war nach meiner Lehrzeit bei den „Wiener Radiowerken“ beschäftigt, und weil dort für die Kriegswirtschaft wichtige feinmechanische Instrumente erzeugt wurden, war ich längere Zeit unabkömmlich. 1942 musste ich aber doch einrücken, konnte meine Ausbildung zum leichten Gebirgsjäger in Österreich absolvieren und kam dann nach Stalingrad. Dort wurde ich durch einen Splitter am Bein verwundet und hatte das Glück, mit einem der letzten Verwundetentransporte noch herauszukommen.

Ein Sanitäter hatte mir eine Tafel „Liegentransport“ um den Hals gehängt, ansonsten hätten mich Offiziere mit der gezogenen Waffe aus dem Zug geholt. Auf dem Transport zog ich mir aber eine Typhuserkrankung zu, die in Schlesien auskuriert wurde. Da ich gut Akkordeon spielen konnte und die Wiener Musik damals populär war, waren mir die Ärzte wohlgesonnen und schrieben mich dienstunfähig. So kam ich wieder in den Betrieb nach Wiener zurück und erlebte dort das Ende des Krieges.

* Adolf Marschall wuchs in Wien-Simmering auf und lebt seit Jahren in Wildungsmauer. Er ist Mitglied des örtlichen Pensionistenverbandes.