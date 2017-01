Knapp 7.000 Karten sind für den 74. Niederösterreichischen Bauernbundball am 14. Jänner im Austria Vienna Center aufgelegt.

Mit weit über 5.000 Ballgästen rechnen die Veranstalter, die Akademikergruppe – eine Plattform von Studierenden und Hochschulabsolventen aus der Land- und Forstwirtschaft. „Der NÖ Bauernbundball ist alle Jahre wieder ein unvergessliches Erlebnis“, weiß Bauernbunddirektorin Klaudia Tanner, Mitglied des Ballkomitees.

Fachschule Gaming Teil des Eröffnungskomitees

Bereits seit Jahren sind die Landjugend-Mitglieder des Schulsprengels der Fachschule Gaming Teil des großen Eröffnungskomitees. Heuer gibt es aber einen noch größeren Beitrag aus dem Scheibbser Bezirk. Denn erstmals sorgt die Streed Events und Gastronomie GmbH aus Neubruck für das Catering am Ball – die bislang absolut größte Herausforderung für das junge Führungstrio des erst im April 2016 gegründeten Unternehmens.

„Sebastian Reingruber war zwar schon bei ähnlich großen Veranstaltungen im Eventmanagement- und Gastrobereich dabei, aber natürlich ist das für unser junges Unternehmen der absolute bisherige Höhepunkt“, schildert Nino Struska, der aber wie seine Kollegen Reingruber und Paul Edelsegger voll Optimismus in diese Herausforderung geht.

„Das A & O bei so einem Großevent ist die Planung. Die entscheidet über Erfolg oder Misserfolg.“

Nino Struska

„Das A & O bei so einem Event ist die Planung – und hier sind wir echt gut aufgestellt. Es geht jetzt darum die optimalen Wege, den Materialbedarf und die Infrastruktur zu durchleuchten und eine entsprechende Strategie zu entwickeln. Denn wir sind nicht nur für Essen und Getränke sowohl im Saal als auch im VIP-Bereich und den Bars, sondern auch für jeden Löffel, jedes Glas und die gesamte Gastro-Ausstattung verantwortlich“, weiß Struska.

Ausschließlich regionale Produkte

Das Essen selbst wird in Neubruck vorgekocht und dann in Wien frisch aufbereitet. Serviert werden nur regionale Produkte aus der So schmeckt-NÖ-Produktpalette. Insgesamt werden 180 Mitarbeiter beim Bauernbundball vor Ort im Einsatz sein.

Aufgrund dieses Events in Wien wird der Gastronomiebetrieb in Neubruck auch zwischen 9. und 16. Jänner geschlossen sein. „Da müssen wir um Verständnis bitten. Aber diese logistische Herausforderung bedarf unserer vollen Aufmerksamkeit. Ab 17. Jänner sind wir wieder voll für unsere Gastronomiekunden in Neubruck da“, sagt Nino Struska.