Die Erfolgsgeschichte der Ab Hof-Messe begann 1995 mit einem schier unglaublichen Ansturm. Die Messe Wieselburg hatte eine Nische gefunden und eine Plattform für bäuerliche Produzenten geschaffen. Damit begann eine außergewöhnliche Entwicklung, wie Messedirektor Werner Roher der NÖN erläutert.

NÖN: Die Ab Hof-Messe findet heuer das 24. Mal statt. Wie ist die Idee zu dieser Messe vor 24 Jahren entstanden?

Werner Roher: Wir haben eigentlich die Idee eines Ausstellers aufgegriffen, der mit dem Wunsch nach einer Messe für Direktvermarkter auf uns zugekommen war. Wir haben sehr spontan und schnell reagiert und die erste Ab Hof innerhalb weniger Monate auf die Beine gestellt. Uns war damals sofort klar, dass es ein wirklich aktuelles, „heißes“ Thema ist, das man nicht auf die lange Bank schieben kann. Es war aber alles andere als einfach, diese Fachthematik umfassend zu bedienen.

Worin lagen die Anfangsschwierigkeiten?

Roher: Wir wollten Aussteller, die all die Maschinen, Gerätschaften und sämtliches Zubehör für Produzenten vertreiben, für die Messe gewinnen. Viele Anbieter waren damals aber ex-trem skeptisch. In dieser Zeit war das Verhältnis zwischen gewerblichen Produzenten und bäuerlichen Betrieben angespannt und eher von Misstrauen und Konkurrenz geprägt. Die Zulieferer hatten Angst, ihre Kunden zu verärgern. Über die Jahre hat sich das sehr stark verändert. Heute gibt es eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen kleinen bäuerlichen und gewerblichen Produzenten.

Offenbar ist es dann doch gelungen, schon für die erste Ab Hof-Messe ausreichend Anbieter von Etiketten, Abfüllanlagen & Co. zu gewinnen. Immerhin startete die erste Ab Hof-Messe gleich mit mehr als 80 Ausstellern.

Roher: Wir haben viel recherchiert, wer überhaupt die Geräte vertreibt, wie etwa Backöfen und alles, was man sonst zur Produktion und Abfüllung von Lebensmitteln braucht. Das Josephinum, wo es schon das Lebensmitteltechnologische Zentrum gab, hat uns sehr geholfen, Firmenkontakte herzustellen. Und wir haben in stundenlangen Gesprächen bei den potenziellen Ausstellern schwierigste Überzeugungsarbeit geleistet.

Der Lohn für diese Mühe war ein echter Ansturm von Besuchern bei der ersten Ab Hof-Messe Anfang März 1995.

Roher: Ja, es war unglaublich. Für mich persönlich eines der schönsten Erlebnisse in all den Jahren. Am Sonntag waren die Schlangen vor den voll besetzten Kassen so lange, dass ich anfing, Eintrittskarten aus der Sakkotasche zu verkaufen. Ich werde das nie vergessen. Man muss sich vorstellen, dass wir damals ein Drittel der heutigen Fläche hatten, aber schon halb so viele Leute. Das war ein sagenhafter Andrang, der alle unsere Erwartungen bei weitem übertroffen hat.

Das Plakat der Ab Hof 1998. Dem Hahn-Sujet blieb man von der ersten Stunde bis heute treu. | Messe

Dieser Erfolg der damals neuen Fachmesse setzte sich in den da-rauffolgenden Jahren fort. Hält er bis heute an?

Roher: Im zweiten Jahr bekamen wir ein bis zwei Hallen mehr voll. Wir hatten ungefähr um 50 Aussteller mehr als im ersten Jahr. Es ging also wirklich rasant aufwärts. Heute erstreckt sich die Ab Hof, die längst nicht nur bei den Produzenten sondern auch bei den Konsumenten einen ausgezeichneten Ruf hat und auf enormes Interesse stößt, über alle acht Wieselburger Messehallen. Es sind 300 Aussteller beteiligt. Das ist eine tolle Entwicklung, auf die wir sehr stolz sein können.

Was ist das Geheimnis dieses Erfolges?

Roher: Wir haben auf das richtige Pferd gesetzt und zur richtigen Zeit, nämlich in der Anfangsphase der Direktvermarkter, eine gute Idee rasch und sehr professionell umgesetzt. Das sehr spezielle und umfassende Angebot an Maschinen und Geräten zur bäuerlichen Produktion bei der Messe ist bis heute das Alleinstellungsmerkmal in ganz Europa.

Parallel dazu hat sich die Messe aus Sicht der Konsumenten zu einem gut sortierten Bauernladen, oder vielmehr zu einem großen Feinkostladen entwickelt, kann man das so sagen?

Roher: Ja, auf jeden Fall. Da ist uns auch der Trend zu Qualitätsbewusstsein bei Lebensmitteln sehr entgegengekommen. Ungefähr seit 2010 ist das stark zu spüren, das gab der Messe noch einmal einen Schub. Auch die Jugend ist sehr interessiert. Die Slow Food-Bewegung und das steigende Interesse an veganer Ernährung und Bio-Produkten haben sicher dazu beigetragen. Die Messe entwickelt sich auf sehr hohem Niveau nach wie vor weiter.

Die Messe ist ein Treffpunkt für Konsumenten und Produzenten, für Wieselburger und Besucher aus der Region und aus ganz Europa. Welchen Stellenwert haben die Verkostungen?

Roher: „Das goldene Stamperl“ wurde 1997 ins Leben gerufen. Die Prämierung war damals die Idee eines Landwirts aus Wieselburg und wurde in Zusammenarbeit mit der damaligen Mostgalerie, dem Obstbauverband und der Landwirtschaftskammer umgesetzt. Wir hatten ein paar hundert Produktproben. Das war für uns aus organisatorischer Sicht eine echte Herausforderung. Heute haben wir mehr als zehn Mal so viele Proben in unterschiedlichsten Produktkategorien – vom Saft bis zum Fisch. Das ist eine Erfolgsgeschichte für sich und hat sehr zum Image der Ab Hof beigetragen und den Bekanntheitsgrad der Messe deutlich gesteigert.

Alles in allem ist die Ab Hof-Messe aus Wieselburg nicht mehr wegzudenken. Auch in gesellschaftlicher Hinsicht?

Roher: Ja, die Messe ist ein unverzichtbarer Treffpunkt geworden. Für uns alle ist es eine sehr familiäre Geschichte, die Aussteller kommen seit Jahrzehnten, die meisten kennen sich untereinander und unterstützen sich gegenseitig. Die ganze Region lebt mit. Der Steirerabend ist ein gesellschaftliches Highlight, vergleichbar mit dem Bieranstich. Da kommen unglaublich viele Einheimische und nützen die Gelegenheit sich zu treffen. Für den Standort Wieselburg ist die Ab Hof-Messe sicher ein großes Plus. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem LMTZ, von der alle Beteiligten profitieren und letztendlich steigt damit auch die Kompetenz der Region. Und ich wage zu behaupten, dass für die Wieselburger selbst die Ab Hof die Lieblingsmesse ist.