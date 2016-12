Weihnachtsstimmung am Rathausplatz .

Bürgermeisterin Christine Dünwald, Hauptorganisatorin Katrin Ressl, die BORG-Schulband „the mosquarters“ und die Erlaufschlucht Teifln eröffneten am Freitag den dreitägigen Adventmarkt am Scheibbser Rathausplatz.

Am Samstag und Sonntag geht es vorweihnachtlich täglich ab 10 Uhr weiter. Mit Kinderprogramm, Bastelstationen, Ponyreiten, musikalischen Aufführungen vom Kindergarten (Samstag, 15 Uhr), Florian Hömstreit (Samstag 16 Uhr), der Stadtkapelle Scheibbs (Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr) und dem Trio „FraTiCello“ (Sonntag, 13 Uhr. Musikalischer Höhepunkt ist das Adventkonzert mit dem Neustifter Sängerbund am Sonntag in der Pfarrkirche Scheibbs um 17 Uhr.

Weitere Höhepunkte: Preisverleihung des Malwettbewerbes am Samstag um 16.30 Uhr mit anschließender Weihnachtslesung durch Berthold Panzenböck oder die Verlosung der Scheibbser Weihnachtstombola am Sonntag um 16 Uhr.