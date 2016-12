Die Hälfte der Arbeitnehmer im Scheibbser Bezirk haben 2015 mehr als 2.172 Euro brutto pro Monat verdient. Damit liegt das Bruttomedianeinkommen im Ötscherland um 119 Euro über jenem von Gesamtniederösterreich. Im Vergleich zum Jahr 2014 bedeutet dies ein Plus von 62 Euro.

NÖN

Der Scheibbser Bezirk rangiert somit laut jüngster Einkommensanalyse der Arbeiterkammer NÖ für 2015, die diese in der Vorwoche veröffentlicht hat, bereits an dritter Stelle in ganz Niederösterreich und verbesserte sich somit gegenüber 2014 um einen Platz. Nur in den Bezirken Amstetten (2.261 Euro) und St. Pölten Stadt (2.176 Euro) ist das Bruttomedianeinkommen höher als im Ötscherland-Bezirk. Vor zehn Jahren lag der Scheibbser Bezirk noch an zehnter, vor fünf Jahren an fünfter Stelle.

Zur Begriffs-Erläuterung: Das Bruttomedianeinkommen besagt, das 50 Prozent aller Arbeitnehmer mehr oder weniger als diesen Wert brutto pro Monat verdienen.